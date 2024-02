Mpa, Pietrò Cracò e Massimo Alparone nominati commissari a Caltagirone

Pietro Cracò e Massimo Alparone sono i nuovi commissari del Mpa per il comune di Caltagirone. Sono stati nominati al termine di un incontro tra gli esponenti del Movimento del comune calatino. Un incontro ricco di spunti e di idee a cui hanno partecipato anche il deputato regionale, Giuseppe Lombardo, e il senatore Giuseppe Compagnone. Presenti anche Ivana La Pera, capogruppo Mpa in consiglio comunale, e il consigliere Francesco Caristia già assessore all’ecologia nella giunta Ioppolo.

Nel corso del suo intervento Lombardo ha fatto il punto sui temi caldi della politica regionale e in particolare sulle battaglie che il Mpa porta avanti in assemblea regionale e nei comuni.

Lombardo ha affrontato la questione Caltagirone e l’organizzazione del Mpa nel comune calatino: “E’ arrivato il momento per questo movimento di dotarsi di una propria struttura organizzativa, che traduca in capacità politica di proposta e di visione la mole di relazioni consolidate e di consensi conseguiti in questi anni: penso al primato ottenuto nella tornata elettorale regionale, nonché alla straordinaria affermazione alle ultime elezioni comunali. Serve una struttura organizzativa anche per tracciare il percorso che deve portare a costruire un’alternativa seria e credibile all’attuale amministrazione comunale i cui fallimenti sono sotto gli occhi di tutti. Lanciamo gli Stati Generali della Buona Amministrazione, in modo da coinvolgere le migliori energie e le migliori risorse che questa splendida Città possiede al fine di disegnare il futuro di Caltagirone facendola uscire dalle tenebre in cui è piombata in questi ultimi anni”.

Pippo Compagnone, invece, si è concentrato sulla crescita del Mpa a Caltagirone negli ultimi anni: “I risultati che abbiamo ottenuto qualche anno fa partendo da zero, quando eravamo veramente marginali, sono stati ottenuti grazie alla capacità di fare squadra. Abbiamo ricostruito il Movimento a Caltagirone, arrivando a proporre un candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative. Frutto del lavoro svolto da tutti con grande umiltà”.