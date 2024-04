Operazione "Athena", Fratelli d'Italia chiede a Naso di fare un passo indietro

“Ci auguriamo sinceramente che il sindaco di Paternò Nino Naso, possa dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati. Non ci fa velo il fatto di essere come FdI, sin dall’inizio di questo mandato elettorale, fortemente all’opposizione della sua giunta civica. Allo stesso tempo però, data la natura delle accuse, riteniamo opportuno che il sindaco Naso ed i consiglieri comunali facciano spontaneamente un passo indietro, permettendo di ridare al più presto voce agli elettori paternesi”. È quanto dichiarano sulle vicende giudiziarie che hanno investito il Comune di Paternò, il presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Alberto Cardillo e il capogruppo consiliare, Alfio Virgolini.

Nel frattempo, come riportato dall'Ansa, la procura distrettuale di Catania ha presentato appello contro la decisione del gip Sebastiano Di Stefano Barbagallo di rigettare la richiesta di emettere un'ordinanza cautelare nei confronti del sindaco di Paternò, eletto con delle liste civiche nel giugno del 2022, di un ex consigliere comunale ed ex assessore, Pietro Cirino, e di un assessore dell'attuale giunta, Salvatore Comis, tra gli indagati dell'operazione "Athena" eseguita ieri dai carabinieri.

