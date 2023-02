Lanfranco Zappalà denuncia lo stato di abbandono del parco di Monte Po

Il Vicepresidente del Consiglio comunale di Catania Lanfranco Zappalà ha presentato alla Procura della Repubblica etnea una denuncia per lo stato di abbandono in cui si versa il parco di Monte Po – Vallone Acquicella. Il candidato a Sindaco a fatto un sopralluogo nei giorni scorsi, insieme a numerosi cittadini. I terreni sono invasi di pneumatici e amianto abbandonati e incendiati, alberi secolari tagliati e distrutti, lastre di cemento e amianto, infissi di legno con vetrate e altro materiale derivante da demolizioni di murature. Nonostante siano state già effettuate denunce e proposte di riqualificazione da parte di associazioni e cittadini, il parco è stato abbandonato all’incuria.

"La mia denuncia – afferma Zappalà- è un dovere nei confronti dei catanesi e parte dall’impegno che ho deciso di intraprendere per Catania. Ho chiesto che venga avviato lo svolgimento delle opportune indagini per verificare lo stato dei luoghi, cercando di individuare i soggetti responsabili delle condotte penalmente illecite. Mi auguro che la nostra richiesta venga prontamente accolta. Questo è uno dei tanti problemi che da anni la città, attraverso le passate amministrazioni, si porta dietro. Non si può continuare a nascondere la polvere sotto il tappeto".