Barbagallo (Pd) critica la conferenza sulla Ragusa-Catania: "E' passerella elettorale"

"Sono incredulo, stupefatto e indignato! Provo queste sensazioni dopo avere ricevuto, via email, un invito da parte di Anas per presenziare a una conferenza stampa indetta per presentare l’avvio dei lavori dell’autostrada Catania-Ragusa. Una conferenza stampa che Anas ha pensato bene di svolgere il 22 maggio, negli ultimi cinque giorni della campagna elettorale per le amministrative che si terranno, guarda caso, anche nelle città di Catania e Ragusa. E, fatto ancora più grave, l’evento (cosi viene definito nell’invito) si terrà nella sede catanese della Regione siciliana, di cui è presente il logo nel suddetto invito, per compiacere il manovratore di turno. Anas e i suoi vertici, che si fanno vedere in Sicilia solo per cerimonie, eventi e raccogliere risorse, dovrebbero vergognarsi di fronte al disastro delle autostrade siciliane note alle cronache per i cantieri infiniti e le decine di interruzioni".

Lo dice il segretario regionale del Partito Democratico della Sicilia e capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo. "E’ fin troppo operativa Anas, duole ammetterlo, nel creare tempestivamente 'eventi' in piena campagna elettorale. E’ paradossale per altro tutto ciò: di giorno - aggiunge - Schifani chiede e ottiene di commissariare l’Anas per i lavori sulla A-19 e di notte concorda con la stessa le passerelle elettorali per i comuni al voto da tenersi nella sede della Regione. Questa conferenza stampa in piena campagna elettorale è inopportuna. Stiamo parlando di un’opera strategica fondamentale attesa da oltre 20 anni, per altro finanziata quando il Pd era al governo. Ma inquinare la campagna elettorale come sta facendo Anas è assolutamente indegno e il Pd utilizzerà tutti gli strumenti possibili per denunciare questo fatto gravissimo agli organismi competenti", conclude Barbagallo.