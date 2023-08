Iniziata la rimozione di alcune micro discariche a Mascalucia

"È facile additare l’amministrazione sull’aumento della tari, sui presunti disservizi, sulle opere ammalorate, o prendersi dei meriti per interventi già previsti in un fitto programma costantemente rimodulato da imprevisti, emergenze, carenze di personale. Ma evidentemente è meno facile capire, nonché comprendere la mole di lavoro, talvolta invisibile o vanificata, generata dall’inciviltà". Lo dichiarano in una nota congiunta il vice sindaco di Mascalucia Nunzio Coniglione e gli assessori Vito Puglisi e Mario Marino "La via Rapisarda - continua la nota - versava in condizioni ai limiti della decenza, diventata discarica abusiva per i passanti. Con un impegnativo intervento straordinario, coadiuvato dagli operatori della Progitec, alle 6 e 30 di stamani sono stati rimossi oltre i 10 metri cubi di rifiuti, spazzato e ridato luce alla prima citata arteria. Ad onor di cronaca, guanti alla mano, gli assessori ed i vigili urbani, hanno reperito molteplici indizi che fanno risalire a tre distinti presunti colpevoli o mandanti. Questi riceveranno le dovute sanzioni. Purtroppo si è consapevoli che non saranno tre verbali a fermare questi criminali, ma in parallelo si lavora su un altro progetto con la quale si provvederà ad installare un idoneo sistema di video sorveglianza al fine di risalire con più facilità ai colpevoli, sperando di debellare il problema o quantomeno rientrare nelle spese sostenute".