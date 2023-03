Riposto, questa mattina il giuramento del neo assessore Adelaide Russo

Nel salone del Vascello del municipio di Riposto, alla presenza del sindaco Enzo Caragliano e del segretario generale dell’Ente, Marco Puglisi, stamane ha prestato giuramento l’attuale vice presidente del Consiglio, Adelaide Russo. “Si tratta – afferma il sindaco Enzo Caragliano - di una nomina fortemente voluta dal sottoscritto e che, in questa fase conclusiva, assume maggiore valore politico poichè, Adelaide Russo, valente consigliere comunale di maggioranza, nonché vice presidente del Consiglio, è stata sempre al mio fianco, al servizio della comunità ripostese e della frazione di Carrubba, in particolare, che in lei, in questi anni, ha sempre trovato un valido riferimento".

"Dunque – rimarca il sindaco Caragliano - una maggiore rappresentatività ma anche un riconoscimento nei confronti di chi ha perseguito, sin dall’inizio gli obiettivi della mia amministrazione”. Terminata la cerimonia di giuramento nel palazzo comunale con la firma degli atti, al neo assessore comunale Adelaide Russo, sono state assegnate le deleghe di Turismo, Spettacolo, Percorsi museali, Rapporti con la consulta dello sport, Sport, impianti sportivi, Politiche animaliste, Eventi, sagre e fiere, pesca; Attività produttive, Suap, Sue, Suoli pubblici, Condono edilizio, Gal, Servizi demografici, Cimitero, Verde pubblico, Personale. Il sindaco Enzo Caragliano ha avocato a sé le seguenti materie: Patrimonio, Sanità, Rsu, Contenzioso, Porto e Ambiente.