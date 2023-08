Matteo Salvini riunisce i "big" siciliani della Lega

Matteo Salvini ha incontrato a Roma la delegazione siciliana della Lega: presenti i parlamentari regionali Pippo Laccoto, Marianna Caronia, Vincenzo Figuccia e Salvatore Geraci (appena passato in Lega) gli assessori regionali Mimmo Turano e Luca Sammartino, i parlamentari nazionali Nino Germanà e Anastasio Carrà, e l’eurodeputato e coordinatore regionale, Annalisa Tardino. La riunione è l’occasione per fare il punto sui risultati del governo regionale, tracciando le priorità per la Sicilia. Al centro dell’incontro, oltre al Ponte sullo Stretto, le infrastrutture del territorio: tra strade, autostrade, opere idriche e porti, oltre ad un aggiornamento sulla riapertura dell’aeroporto di Catania. Per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei prossimi mesi sarà fondamentale anche il ruolo di sindaci e amministratori locali.