Rosario Scandurra scende in campo a Valverde per le elezioni comunali del 2023

“Valverde Oltre”, il movimento politico di Rosario Scandurra, scioglie le riserve e ufficializza la sua discesa in campo per le prossime amministrative che si terranno a Valverde fra un anno esatto. "In questo anno che ci separa dalle prossime comunali, staremo ancor più vicini alla gente di Valverde, la ascolteremo e lavoreremo a testa bassa per preparare un programma che renda la nostra cittadina, se otterremo fiducia, competitiva e attrattiva”. Finora al Movimento, già attivo da due anni nel mondo del sociale, della cultura, della politica e delle imprese, hanno aderito molti professionisti, imprenditori e liberi cittadini, soprattutto giovani, desiderosi di andare… oltre. "Ci candidiamo – anticipa Scandurra - a rivoluzionare la scena politica e programmatica della futura amministrazione valverdese, partendo dal basso e puntando l’attenzione sui bisogni della gente, senza troppi esercizi politici e mistificazioni ideologiche”. Il Movimento, nasce il 9 ottobre 2020, in piena pandemia, dalla volontà di un ampio gruppo di cittadini desiderosi di far sentire la propria voce, senza rivendicare posti, ruoli, né poltrone, riuscendo a raccogliere consensi ancor prima si definisse”. Scendiamo in campo - ricorda il fondatore - per essere protagonisti del futuro della nostra Valverde, e per questo ci impegneremo per aggregare al neonato movimento sempre più persone. Non è importante ciò che è successo prima, ma il domani. Un domani da sviluppare attraverso 5 linee guida: lavoro, economia, sanità, cultura e solidarietà”. Rosario Scandurra, 44 anni, valverdese doc, sposato e padre di tre bambine, è un giovane imprenditore, nell’ambito della ristorazione. Dal padre Angelo, conosciuto con l’appellativo di sindaco/poeta, recentemente scomparso, ha ereditato la passione politica. Nel passato ha rivestito il ruolo di consigliere comunale a Valverde (2008/2013), e rimangono memorabili le sue battaglie sociali, soprattutto contro la pedofilia, al fianco di don Fortunato Di Noto.