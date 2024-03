Termovalorizzatori, Musumeci (Prima L'Italia) replica a Cantarella: "Pieno sostegno a Trantino"

"Restiamo basiti dalle affermazioni dell’ex assessore Fabio Cantarella, che evidentemente da un po’ di tempo non segue la politica cittadina e regionale". E' quanto dichiara Giuseppe Musumeci, capogruppo di "Prima l’Italia-Lega Salvini Premier" in consiglio comunale, in relazioni alle affermazioni del responsabile regionale dei dipartimenti della Lega ed ex assessore ai rifiuti della giunta Pogliese sui termovalorizzatori.

"Vorrei allora rinfrescargli la memoria: il gruppo - continua Musumeci - che mi onoro di guidare in consiglio comunale, si chiama Prima l’Italia-Lega Salvini Premier. La lista che ha corso alle scorse comunali non è mai stata una civica, infatti il simbolo di 'Prima l’Italia', direttamente collegato al nostro partito, è stato utilizzato a livello nazionale in occasione di varie competizioni elettorali, come Cantarella dovrebbe sapere. Le sue dichiarazioni, invece, non corrispondono alla posizione della Lega e alla linea ribadita venerdì in occasione della riunione dei vertici convocata dal commissario regionale Claudio Durigon a Catania. Nel corso dell’incontro, a cui ho partecipato con il commissario provinciale Valeria Sudano, abbiamo ribadito il pieno sostegno all’azione amministrativa del sindaco Enrico Trantino. E sul tema specifico dei termovalorizzatori, da sempre cavallo di battaglia della Lega, abbiamo rivendicato il prezioso risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra portato avanti dal nostro partito, dal governo nazionale e dal Presidente Renato Schifani. Alla luce di tutto questo - conclude Musumeci - le parole di Cantarella risultano al gruppo consiliare e agli assessori della Lega assolutamente incomprensibili e non rispecchiano la linea del partito".