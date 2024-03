Open day con visite gratuite contro l'endometriosi al Garibaldi-Nesima

Grande successo stamattina per l’Open Day contro l’endometriosi al Garibaldi-Nesima, organizzato dal Centro Regionale Endometriosi dell’Arnas Garibaldi, dalla Fondazione Salute e Cultura e dall’associazione progetto endometriosi, in collaborazione con l’assessorato regionale alla Salute.

Dalle nove del mattino fino al pomeriggio, grazie a un percorso ormai collaudato, decine di pazienti sono giunte al presidio di via Palermo per sottoporsi alle visite gratuite messe a disposizione dall’U.O. di ostetrica e ginecologia, ricevendo risposte adeguate circa il proprio stato di salute.

“Si tratta di un evento - ha detto il commissario straordinario dell’Arnas Garibaldi, Giuseppe Giammanco - a cui la nostra azienda ha aderito con grande entusiasmo e che cercheremo di ripetere in altre occasioni, cercando di venire incontro ulteriormente a chi soffre di questa fastidiosissima patologia, ancora poco conosciuta e spesso non compresa”. Le visite sono state effettuate gratuitamente e senza alcun bisogno di ricetta medica.

“Queste giornate - ha accennato Chiara Catalano, volontaria dell’associazione progetto endometriosi - servono ad impiantare nelle donne il seme della consapevolezza, ma anche quello del trattamento multidisciplinare dell’endometriosi. Avere a disposizione un ambulatorio dedicato al Garibaldi è di grande importanza per tutta la comunità”.

Un ruolo fondamentale per la riuscita dell’odierno Open Day è stato quello del dipartimento materno-infantile, diretto da Giuseppe Ettore, il quale ha messo a disposizione delle donne intervenute numerosi consigli da seguire.

“A fronte di alcuni sintomi importanti, - ha ricordato - quali ad esempio il dolore perseverante durante e dopo il ciclo mestruale, serve un immediato approfondimento attraverso una visita adeguata, una ecografia e, se necessario, una risonanza magnetica. La diagnosi precoce, in questi casi è fondamentale, così come affidarsi a un team specializzato in grado di fornire le giuste risposte assistenziali”.

Il progetto è stato reso possibile grazie al supporto e alla disponibilità dei dirigenti medici Marco D’Asta, Emanuele Russo, Nicolò La Ferrera, Marta Grazia Li Destri, e Carla Ettore, quest’ultima responsabile dell’ambulatorio Pma; del radiologo Antonino Vallone; della fisiatra Maura Pedotti; della fisioterapista Giusi Lizio; della psicologa Damiana Tomasello; e dei coordinatori Ip Antonella D’Ignoti e Cristina Longhitano.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale