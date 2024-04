Giornata nazionale della salute della donna, open week al Garibaldi-Nesima

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda Ets organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell’(H) open week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile, a cui aderisce anche il dipartimento materno-infantile dell’Arnas Garibaldi di Catania, diretto dal Prof. Giuseppe Ettore.

Il 18 aprile prossimo, presso il Garibaldi-Nesima, sarà possibile effettuare gratuitamente visite ed ecografie ginecologiche, mentre il 24 aprile sarà il turno delle visite uroginecologiche, dalle ore 14 alle ore 19. Le utenti che volessero prenotarsi possono scrivere alla mail avincenti@arnasgaribaldi.it, fino ad esaurimento posti.

Inoltre sarà possibile prenotare consulenze nutrizionali presso l’ambulatorio di diabetologia alla mail diabetologia@arnasgaribaldi.it, visite senologiche al numero telefonico 340556786, nonché visite pneumologiche scrivendo alla mail ledadamico@hotmail.com.

Le oltre 260 strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

"Giunta ormai alla sua nona edizione, l’(H) open week sulla salute della donna sottolinea nuovamente quanto sia fondamentale continuare ad occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, invitandoci ad agire sempre più concretamente", commenta Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda Ets.