Istituto Falcone di Aci Castello: effettuata sanificazione straordinaria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Una sanificazione e disinfezione straordinaria per consentire un rientro in classe sicuro e sereno. E' quanto avvenuto in tutti i plessi dell'istituto comprensivo Galcone di Aci Castello. In occasione del rientro a scuola degli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, al fine di garantire locali igienicamente sicuri e privi di rischi di contagio, il dirigente scolastico Natalino Fraggetta ha disposto a partire dallo scorso 30 gennaio la sanificazione di tutti i locali. La misura, sovvenzionata con le risorse dell'istituto e predisposta peridiocamente sino alla fine delle lezioni, assicurerà un percorso scolastico in sicurezza agli allievi di tutto l'istituto.