"Disegna il tuo municipio": gli studenti disegnano il loro quartiere ideale

Il consiglio del VI municipio, in collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio, lancia il progetto "Disegna il tuo municipio". Un’iniziativa che, attraverso la creatività degli studenti, si pone come obiettivo rappresentare con un disegno il loro legame con il territorio. Come vivono i quartieri? Cosa amano? Come li vorrebbero? Un'idea semplice, nata con l'obiettivo di stimolare una partecipazione attiva e sensibile, valorizzando il contesto urbano del VI municipio sotto l’aspetto culturale, storico e ambientale.

Entro il prossimo 30 aprile gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado potranno realizzare un disegno utilizzando qualsiasi tecnica figurativa. Sarà una giuria composta dal consiglio del VI Municipio, dall’assessore alla ubblica Istruzione Andrea Guzzardi e dal mecenate Antonio Presti a scegliere le opere vincenti. Gli studenti vincitori riceveranno un premio consegnato dal sindaco e i loro lavori verranno esposti all’interno dell’aula consiliare del VI Municipio.