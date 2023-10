Erasmus Day all’istituto Cavour di Catania

Erasmus Day all’istituto comprensivo “Cavour” che ha aderito all’iniziativa “Sweet for your mind” con l’obiettivo di contribuire alla diffusione delle opportunità offerte dal Programma Erasmus+ e dei valori dell’Unione Europea. “Tutte le nostre attività mirano a sviluppare competenze trasversali e a potenziare le lingue straniere- afferma la dirigente dell’istituto comprensivo “Cavour” Maria Gabriella Capodicasa- il tutto attraverso una partecipazione diretta degli studenti con una didattica innovativa. Fine ultimo è favorire il rafforzamento della consapevolezza negli alunni della loro identità, potenziando tutte quelle capacità essenziali per il proseguimento degli studi e garantire il successo formativo di tutti gli alunni”.

L’evento è stato anche l’occasione per presentare il Progetto Erasmus+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000141507 “Tutti per uno, un mondo per tutti” alla presenza del Presidente del Comitato Direttivo l’Alliance Française di Catania Chiara la Russa Sudano, dell’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi, del parroco della Chiesa di Santa Maria della Mercede di Catania Padre Pasquale Munzone, del parroco della Chiesa del SS. Crocifisso dei Miracoli di Catania Padre Rosario Meli e della vice responsabile Circoscrizione Sicilia di Amnesty International Italia Giusy Squillaci. Nel corso dell’evento i docenti e gli alunni dell’istituto “Cavour” si sono esibiti in performance musicali e hanno illustrato, nelle tre lingue europee studiate, i dolci internazionali da loro stessi preparati.