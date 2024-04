Sicurezza in ambito ferroviario e non solo: la polizia incontra gli studenti

La polizia ferroviaria di Catania, nel mese di marzo, ha tenuto una serie di incontri con oltre 700 studenti nell’ambito dei progetti “Train… to be cool” ed “Incroci”. “Train… to be cool” è un progetto ideato nel 2014 dalla polizia ferroviaria in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, rivolto principalmente agli studenti, di scuole di ogni ordine e grado, che usufruiscono del treno per spostarsi o che frequentino una scuola ubicata nei pressi di una stazione, passaggi a livello o linea ferroviaria “Incroci”, invece, è stato ideato dalla direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni in partenariato con il dipartimento di Psicologia dell 'università Sapienza di Roma, la fondazione Ania e il Ministero dell’Istruzione ed è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. Affronta il tema del rischio connesso ai viaggi stradali, in ambito ferroviari e della rete internet. In particolare, i poliziotti sono saliti in cattedra negli istituti “Giovanni Blandini” di Palagonia, “Don A. La Mela” di Adrano dove, attraverso filmati, giochi e slide sono stati dati accorgimenti da adottare affinché il viaggio in treno diventi sicuro, analizzato le cause degli incidenti ferroviari che interessano gli adolescenti, come: la distrazione (spesso dovuta all’uso del cellulare e degli auricolari in prossimità della linea ferroviaria), la sottovalutazione del rischio ed i “giochi” pericolosi in ambito ferroviario (selfie e challange).

All’alberghiero “Rocco Chinnici” di Pedara, invece, i comportamenti scorretti in ambito straale, ferroviardio e della navigazione in rete sono stati analizzati dagli agenti anche attraverso filmati realizzati dal centro sperimentale di Cinematografia della Lombardia, con la direzione artistica del regista Maurizio Nichetti, ed esercizi studiati dagli psicologi. Dopo la pausa pasquale, l’attività nelle classi riprenderà già a partire da questa settimana con un incontro del progetto “Incroci” in un istituto scolastico di Lentini.