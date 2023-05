I consigli comunali dei ragazzi ed i baby sindaci siciliani si riuniscono a Misterbianco

In occasione del 75esimo anniversario dello Statuto Siciliano e del 30esimo anno della costituzione dei baby sindaci, si è tenuto questa mattina a Misterbianco, presso l’auditorium Nelson Mandela, un convegno regionale dei consigli comunali dei ragazzi e dei baby sindaci. Furono istituiti dal preside Giuseppe Adernò a Motta S. Anastasia, che allora dirigeva la scuola Gabriele D’Annunzio. Una scelta felice, che è cresciuta e si è sviluppata su tutto il territorio regionale grazie alla dedizione del Preside Adernò, coordinatore dell’iniziativa. Presente il vice presidente della Regione Siciliana Luca Sammartino, il sindaco Marco Corsaro ed il presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ceglie. Con l’assessore Marina Virgillito, hanno dato il benvenuto a tutti gli istituti scolastici provenienti dalla Sicilia ed alle autorità presenti, sottolineando il significato dell’iniziativa che porta i ragazzi ad interagire tra loro, occupandosi nel piccolo dei problemi della loro scuola nel rispetto dei principi democratici e del bene pubblico.

Nel corso della mattinata, la professoressa Ida Nicotra, docente di diritto costituzionale presso l’Università di Catania, ha ricordato i valori della carta costituzionale, partendo dai diritti e dai doveri di ogni cittadino. "E’ stata una giornata importante non solo per i nostri ragazzi – ha detto il sindaco Marco Corsaro - ma anche per noi, che abbiamo ascoltato la passione e la determinazione di questi giovani che sono il presente e non il futuro delle nostre comunità". Alla cerimonia, coordinata dal prof. Giuseppe Adernò e presentata da Ruggero Sardo, ha preso parte anche l’assessore Regionale Elena Pagana, il sindaco di Motta S. Anastasia Anastasio Carrà, il presidente di Anci Sicilia Giovani Luciano Marino e numerosi presidenti ed ex dei consigli comunali ed ex sindaci. Al termine della manifestazione, gli alunni della scuola Gabriele D’Annunzio, che in apertura avevano eseguito l’inno di Mameli, hanno concluso la giornata intonando l’inno Siciliano scritto da Vincenzo Spampinato presente all’iniziativa.