La 2D della scuola "Edmondo De Amicis" vince il concorso Conad "Scrittori di classe"

Pac 2000A Conad ha premiato questa mattina la classe 2D della scuola secondaria di primo grado Edmondo De Amicis, una delle classi vincitrici di “Scrittori di Classe”, con il racconto dal titolo “La paura fa 90”. Il progetto è parte integrante di Insieme per la Scuola, l’iniziativa cardine di Conad per il sostegno alla crescita e all’istruzione delle nuove generazioni.

Giunto alla sua decima edizione, “Scrittori di Classe” ha avuto come tema per quest’anno scolastico “La Magia del Fantasy: Storie ed emozioni al Summer Camp”, ed è dedicato alla scoperta di un tema fondamentale nella nostra vita: le emozioni.

A partire dalle 6 emozioni base – felicità, tristezza, paura, disgusto, rabbia e sorpresa – i giovanissimi scrittori hanno elaborato i loro racconti accompagnati da Harry Potter come testimonial di eccezione.

“Sosteniamo con grande piacere iniziative scolastiche come Scrittori di Classe nei territori in cui operiamo, perché rappresentano opportunità preziose per promuovere la passione per la lettura e la scrittura, oltre che per stimolare una riflessione profonda su temi importanti e comprenderne la percezione da parte dei più giovani. Registrare, anno dopo anno, un’ampia partecipazione da parte degli istituti scolastici e degli studenti conferma il valore sociale di queste attività e l’importanza, per un’azienda come la nostra, di essere presenti per l’intera comunità e il territorio” – ha dichiarato Riccardo Catania, direttore Area Sicilia di Pac 2000A Conad.

“Voglio rivolgere un ringraziamento speciale a Conad per aver dato ai nostri studenti l’opportunità di mettersi in gioco, esprimere le proprie idee ed esplorare le proprie emozioni attraverso questo concorso. Un grande stimolo alla riflessione che ha arricchito il percorso educativo dei nostri giovani, incoraggiandoli a sviluppare le proprie capacità linguistiche e creative in un contesto stimolante”, ha aggiunto Salvatore Malfitana, dirigente scolastico dell'I.C."E. De Amicis”.

Il progetto ha coinvolto in questa edizione quasi 30mila classi appartenenti a oltre 5.300 scuole primarie e secondarie di primo grado sull’intero territorio nazionale che hanno prodotto e pubblicato più di 6.000 racconti entrati in graduatoria per la selezione finale. Per la prima volta, quest’anno le classi hanno avuto la possibilità di realizzare una videostoria, un breve video partendo da uno o più disegni realizzati in classe coerenti al proprio racconto, a cui si è potuto aggiungere uno sfondo, un sottofondo audio, testi e stickers.

Pac 2000A Conad continua a impegnarsi concretamente per sostenere la crescita e l’istruzione delle nuove generazioni, diffondendo valori fondamentali come il piacere della lettura e della scrittura, un approccio alla didattica più dinamico e a misura degli studenti e l’importanza della crescita culturale.

Un impegno che prosegue anche attraverso il programma nazionale “Insieme per la scuola”, dedicato al sostegno e alla crescita delle future generazioni, che ha visto dal 2012 la donazione di 300mila tra attrezzature informatiche, multimediali e materiali didattici per un valore di 40 milioni di euro.

I racconti vincitori sono stati pubblicati in un volume, edito da Salani, intitolato “La Magia del Fantasy – Storie ed emozioni al Summer Camp”, che i clienti potranno ottenere gratuitamente collezionando 20 bollibri nei punti vendita di Pac 2000A aderenti all’iniziativa fino al prossimo 11 giugno.

Dal 15 aprile al 26 maggio l’attività entra in una seconda fase in cui sempre ogni 20 euro di spesa, verrà distribuito il buono di Insieme per la Scuola che potrà essere donato agli istituti scolastici per richiedere gratuitamente attrezzature informatiche e supporti didattici nell’ambito del progetto Insieme per la Scuola, accompagnato da 1 bollino utile a partecipare al collezionamento dei premi di Harry Potter.