Inaugurato a Catania il nuovo polo d idattico UnitelmaSapienza

Inaugurato il nuovo polo didattico UnitelmaSapienza in Sicilia, presso il Centro Uffici Verga di Catania (corso Italia 13). Hanno aperto i lavori Bruno Botta, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza e il vicepresidente vicario dell'Assemblea Regionale Siciliana, Marco Falcone. Sono intervenuti Giovanna Micale, delegata del sindaco di Catania, Nino Naso, sindaco di Paternò, Nicola Alfio Bertolo, presidente del Consiglio Comunale di San Giovanni La Punta, Eliana Tascone, referente del Polo Didattico di Catania, Raffaella Napoli, responsabile Area Poli didattici UnitelmaSapienza, Giuseppe Di Dio, esperto in trasferimento tecnologico presso l'Università di Catania, Domenico Interdonato, presidente Unione Cattolica Stampa Italiana Ucsi-Sicilia, Francesco Stella, coordinatore Community Alumni di UnitelmaSapienza, Giorgio Spangher e Mario Antinucci, direttori del Master 'La gestione dei beni confiscati per amministratori giudiziari', UnitelmaSapienza. Ha moderato e introdotto la conferenza stampa Roberto Sciarrone, responsabile Ufficio stampa-Eventi UnitelmaSapienza