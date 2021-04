"Università Popolare", cambio del direttivo e del presidente per l'associazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Cambio del Direttivo e del Presidente per l'associazione che da anni è sempre in prima linea per un’università del Futuro a misura di Studente. Il nuovo direttivo vede Carlo Cristofaro presidente, Vincenzo Villardita segretario-tesoriere e Dylan Toscano vicepresidente.

“Sono orgoglioso dell' incarico ricevuto e spero di portarlo avanti con passione e determinazione. Stiamo facendo un lavoro importante in tutto il Sud Italia e grazie ai ragazzi di Università Popolare ne saremo protagonisti. Colgo l'occasione per ringraziare il mio predecessore e attuale vice commissario di Forza Italia Catania Antonio Villardita, amico sincero e leader leale, nonché Carlo Castiglione, giovane amministratore e vice coordinatore di Fi Giovani da sempre vicino alle vicende universitarie. Sono orgoglioso del Lavoro che stiamo svolgendo in tutto il Sud Italia con tutti i rappresentanti di Studenti per le Libertà; oltre al rinnovamento degli organi di vertice di Unipop vi annuncio la Nascita di UNIT- Associazione universitaria, la quale rappresenterà gli studenti iscritti all'universita degli studi di Palermo", ha dichiarato Cristofaro.