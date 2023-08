Scuola, l'assessore Turano chiede verifiche sui docenti con la legge 104

"Il diritto all’assistenza dei soggetti con disabilità è sacrosanto e va tutelato e per questo ho chiesto all’Ufficio scolastico regionale che venga operata una verifica sui titoli di precedenza degli aspiranti a incarico di docenza a tempo determinato che usufruiscono della legge 104". Lo annuncia l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano.

"Non si tratta né di una caccia ai furbetti né di una crociata contro chi usufruisce legittimamente della legge 104. Il nostro obiettivo- spiega l’assessore - è quello di garantire massima equità e trasparenza nel processo di selezione per gli incarichi a tempo determinato e tutelare anche tutti coloro che hanno reale necessità di assistenza e di avere un congiunto vicino". "Ringrazio il direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro – conclude Turano - che ha risposto positivamente alla nostra sollecitazione e ha già inviato una nota ai dirigenti degli ambiti territoriali e a quelli delle istituzioni scolastiche siciliane, per avviare una verifica attenta e tempestiva di tutti i titoli di precedenza dichiarati, prima che si possano consolidare posizioni di vantaggio illegittime".