Catania protagonista in un video della canadese "Pet Food Nutrience"

Catania si prepara a condividere la propria bellezza con il mondo grazie a una nuova e stimolante collaborazione tra la Hagen Group Canadese, con il brand internazionale di Pet Food Nutrience, e la Rivermind Films, casa di produzione cinematografica e video catanese, impegnata da sempre con simili partnerships estere.

Per il lancio della nuova linea di pet food made in Italy “Trattoria”, la società canadese ha mostrato un notevole interesse per la ricca storia del territorio italiano, richiedendo delle inquadrature che ripercorressero i siti storici intrisi di cultura, le strade più rinomate e i paesaggi mozzafiato che solo l’ Italia, e in particolare Catania, è in grado di offrire.

Lo spot, disponibile sulle reti nazionali canadesi da Aprile 2024, vedrà protagonisti Anita Indigeno, Daniele Ambiamonte e Gianni Sciuto, con la fotografia del Dop Luigi Mingrone. Per poter visualizzare il video cliccate sul seguente link.

"Questa partnership rappresenta un'opportunità significativa per celebrare Catania e la sua ricca eredità culturale", ha commentato Giancarlo Giuliano, regista dello spot e fondatore della Rivermind Films. "Siamo entusiasti di lavorare insieme per condividere con il mondo la bellezza e l'autenticità di questa città straordinaria".