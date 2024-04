Dopo la Cena arriva il 'Pranzo degli sconosciuti': al Ristorante Montaina il 7 aprile

A Catania la voglia di socializzare è in continua crescita, non solo a cena, infatti dopo le tante richieste ricevute, La Cena degli Sconosciuti raddoppia gli appuntamenti, indirizzandosi anche nella fascia oraria del pranzo.

I prossimi appuntamenti infatti daranno modo anche alle persone che non amano fare tardi la sera, di potersi conoscere grazie al Pranzo degli Sconosciuti. Nata nel 2002 da un'idea di Roberto Dellanotte, La Cena degli Sconosciuti è la prima e più longeva "social dinner" d'Italia.

E' sufficiente prenotare, presentarsi al ristorante, accomodarsi ai tavoli riservati per l'occasione e prima ancora di prendere in mano la forchetta, tutti i partecipanti stanno già parlando tra di loro in un clima gioioso e familiare.



Non ci sono segnaposto e non ci sono regole particolari, ogni partecipante sceglie il proprio posto in base ai suoi gusti, istinto, sensazioni, cercando di mantenere comunque una certa alternanza tra uomo e donna, l'obiettivo è socializzare, allargare il giro delle amicizie, uscire dalla solitudine ma soprattutto uscire di casa.



I prossimi appuntamenti a Catania si terranno:



Domenica 7 Aprile 2024 ore 13,00 - appuntamento dedicato alla fascia di età 35/55 presso il ristorante Montaina: Via Michela Rapisardi, 12 - 95131 Catania, (CT)



Menù pranzo 22,00 € (come da menù). Antipasto: Bruschetta e caponata. Primo: Risotto speck e zucca. Secondo: Salsiccia e insalata. Un drink a scelta. Caffè. Per prenotare il posto a pranzo è necessario compilare il modulo online.

Giovedì 11 Aprile 2024 ore 21,00 - appuntamento dedicato alla fascia di età 45/65 presso il ristorante Montaina: Via Michela Rapisardi, 12 - 95131 Catania, (CT)



Formula Giropizza 20,00 € (come da menù). Giropizza: pizza fino a sazietà. Una birra media, o bibita media o mezza minerale. Caffè. Per prenotare il posto a cena è necessario compilare il modulo online.