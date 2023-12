Niente termometro? Come capire comunque se si ha la febbre

A partire da inizio novembre, come ogni anno, sono stati e sono tantissimi gli italiani che hanno avuto a che fare con la febre: la sindrome influenzale è scatenata da virus stagionali contro i quali l'organismo risponde con un innalzamento della temperatura finalizzato a neutralizzare l'azione dei parassiti.

L'OMS considera la temperatura corporea normale fino a 37,5° C, viene invece definita febbre la temperatura dai 38° C in poi. La febbre diventa molto pericolosa quando supera i 41° C.

Tutti di solito in casa abbiamo un termometro. Ma nel momento in cui per un qualunque motivo non dovesse essere a disposizione (si è rotto, mancano le batterie) si può ricorrere ad espedienti infallibili per capire se si ha la febbre o meno.

Dolori muscolari - Mal di testa e debolezza sono i principali sintomi della febbre causata da un virus

Disidratazione - Pizzicate con delicatezza la pelle sul dorso della mano, mollate la presa ed osservate. In presenza di una buona idratazione la pelle torna rapidamente alla situazione di partenza; se impiega troppo può trattarsi di cattiva idratazione

Arrossamento delle guance - Gote rossastre o più colorite del solito possono essere sintomo della presenza di febbre

Urine - Di norma quelle di un soggetto in buona salute sono limpide e di colore giallo paglierino; quelle di una persona in stato febbrile sono concentrate e scure

Al giorno d'oggi la tecnologia ha talmente fatto passi da gigante che in assenza di termometro è possibile misurare la febbre anche con lo smartphone.

Tra le app più utilizzate si segnalano MyTemp, Real termometro, Body Temperature App, Body Temperature App Forever.