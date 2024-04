Ferro da stiro verticale: cosa cambia rispetto al classico e quali modelli scegliere

Tutti noi ci troviamo praticamente ogni sera a dover stirare all'ultimo i capi per il giorno dopo ed averne ovviamente pochissima voglia.

In nostro aiuto potrebbe arrivare il ferro da stiro verticale: si tratta di uno strumento che pur non potendo sostituire un ferro da stiro tradizionale (perchè non può esercitare sui capi la stessa pressione che rende possibile l'eliminazione delle pieghe più ostinate) può però essere in grado di stirare in maniera adeugata un paio di jeans lavati ed accartocciati.

Funziona invece benissimo sugli abiti che devono essere semplicemente 'rinfrescati' o su quelli che sono rimasti per tanto tempo chiusi dentro l'armadio o quelli che hanno affrontato un viaggio in valigia.

Il ferro da stiro verticale al momento più diffuso è quello realizzato in un modello compatto, perfetto per essere portato in viaggio.

Chi invece cerca qualcosa di più 'potente' e che consenta di poter stirare più a lungo può puntare su modelli professionali che sono di dimensioni maggiori e che spesso possiamo notare nei negozi di abbigliamento.

Ecco alcuni modelli online da poter consigliare

Philips, STH3000 Serie 3000 - Pronto all'uso in meno di 30 secondi, è il classico ferro da stiro verticale ed ha sul retro un piccolo serbatoio per l'acqua di 120 ml.

Nesmar, G4 Steamer - Sembra una piastra per capelli, infatti funziona come una piccola clip da far scorrere sui tessuti per eliminare le pieghe. Ha bisogno di 15 secondi solamente per riscaldarsi.

Rowenta, Pure Pop DR2022 - Uno dei preferiti in assoluto in questo momento. Ha una spazzola in grado di rimuovere i pelucchi che al contempo riesce anche ad eliminare le pieghe.

Ariete, 6246 Duetto - Ha il grande vantaggio di poter essere utilizzato sia con la funzione classica spara vapore che come mini ferro da stiro da viaggio per eliminare anche le pieghe più difficili.

Russell Hobbs, Steam & Fold - E' un modello super compatto che ha la capacità della testa di piegarsi per poterlo trasformare in una scatolina perfetta da poter inserire in valigia.

Black+Decker, Ferro da Stiro Verticale BXGS1600E - Piastra in ceramica che scorre veloce anche sui tessuti più delicati ed un po' di potenza in più rispetto ai modelli base di ferro verticale.

Ufesa, SV1200 Manichino - E' il manichino progettato per stirare esclusivamente camicie. Ha il grosso limite di non consentire il trattamento di altri capi, ma per chi ha bisogno di questo vestiario in maniera quotidiana è fondamentale, anche perchè le asciuga oltre che stira.