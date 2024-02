Sicurezza dei giocattoli: l'Unione Europea introdurrà il passaporto digitale

L'Unione Europa è molto attenta alla sicurezza dei giocattoli per bambino. Per questo motivo il nuovo regolamento europeo che sta per essere emanato prevederà l'obbligatorietà di un passaporto digitale che consenta alle autorità ed ai consumatori di conoscere i materiali usati, le modalità di assemblaggio e la conformità alle norme di sicurezza.

La norma ha l'obiettivo di ridurre i rischi per la salute e tutelare sia i consumatori che i produttori europei, che potranno così contare su disposizioni più chiare per cercare di contrastare la concorrenza sleale dei paesi extra-UE, dove gli standard di produzione sono ovviamente molto più bassi.

I giocattoli rappresentano la categoria di prodotti con maggiori segnalazioni da parte dei consumatori alle autorità per la sicurezza: nel 2022 il 23% di tutte le segnalazioni.

Il nuovo regolamento mantiene il divieto di utilizzo di sostanze chimiche nocive, cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, dannose per il sistema endocrino o respiratorio o tossiche per specifici organi.

L'obiettivo è quello di inserire nel prodotto un QR code grazie al quale i consumatori potranno avere facile accesso alle informazioni relative alla sicurezza dei prodotti, ai materiali utilizzati ed alle modalità di assemblaggio.

Questo tipo di passaporto dovrà valere soprattutto per i giocattoli digitali ed anche per quelli che richiedono connessione ad internet e che offrono funzionalità interattive sociali.