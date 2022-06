Cosa serve per aprire un bed&breakfast

I B&B, soprattutto per la competitività dei propri prezzi ed il risparmio rispetto agli hotel, sono cresciuti considerevolmente negli ultimi anni.

Pur se molto diffusi, hanno una regolamentazione abbastanza complicata e strettamente legata a normative regionali.

Ecco cosa bisogna fare nel momento in cui prendete la decisione di aprire un B&B.

In primis parliamo di una struttura ricettiva, derivata da una parte della propria casa gestita da privati e destinata all'ospitalità in modo occasionale. Non è necessaria una partita IVA o l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il titolare del B&B deve avere la residenza prsso la struttura (in alcun regioni è possibile anche averla altrove), ma deve essere comunque vicina per poter essere sempre reperibile. E' accettata la collaborazione di domestici pur essendo una gestione occasionale.

In Italia non esiste una regolamentazione specifica per aprire un B&b, ma tutto è gestito dalle singole Regioni.

Bisogna quindi consultare la Legge Regionale in materia. A prescindere da ogni singolo regolamento è sempre necessario richiedere la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), presentando la richiesta telematicamente o presso lo sportello SUAP con la seguente documentazione a supporto: documento identità, codice fiscale, ubicazione struttura, numero di posti letto e distribuzione, numero dei servizi igienici, eventuali servizi aggiuntivi, periodi di apertura e chiusura dell'attività.

Prima di presentare la domanda è però necessario sapere che un appartamento che deve fungere da B&B deve avere determinate caratteristiche (ossia deve avere determinati requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza che normalmente si richiedono per le abitazioni).

- se non ci sono divieti, può essere aperto anche all'interno di un condominio

- sono necessari degli arredi base (letto, armadio, comodini, lampade)

- la grandezza della stanza deve essere almeno di 14 mq per la camera doppia e di 8 mq per la camera singola

- gli ospiti devono poter accedere alla loro stanza senza passare in camere o servizi degli ospiti

- la pulizia dei locali deve essere effettuata ogni giorno ed all'arrivo di ogni nuovo ospite, mentre il cambio della biancheria può variare

- superato un certo numero di posti letto, è necessario un bagno ad uso esclusivo degli ospiti

- la colazione è sempre inclusa, ma variano le modalità della sua somministrazione (si possono servire prodotti non manipolati o con determinati accorgimenti anche prodotti realizzati personalmente)