'Incastrati 2': nella serie di Ficarra e Picone anche la catanese Marianna Di Martino

Dallo scorso 2 marzo è sugli schermi la seconda stagione di 'Incastrati', la fortunata serie con protagonisti Ficarra e Picone.

Ed anche in questa seconda stagione, così come nella prima, nei panni di Agata Scalia (amica di lunga data dei due protagonisti e con un debole da sempre per Valentino Picone, che ricopre un ruolo di spicco all'interno della Polizia di Stato), c'è l'attrice catanese Marianna Di Martino.

Classe 1989, comincia a farsi vedere sulle passerelle di moda dal 2004 (lavorando per Ermanno Scervino, Fendi, Giorgio Armani e comparendo su riviste come Vogue, Elle e L'Officiel).

Nel 2008 la madre la convince a partecipare a Miss Sicilia. Marianna vince e partecipa in questo modo a 'Miss Italia', classificandosi al secondo posto.

Grazie alla kermesse di moda (dove incontra Anna Strasberg, quell'anno giurata del concorso, che si innamora del suo viso e del suo modo di fare), riesce ad ottenere una borsa di studio per il 'Lee Strasberg Theatre and Film Institute' di New York ed è in America che si forma come attrice.

L'amore per la macchina da presa è più forte di quello per le passerelle, che abbandona dopo la partecipazione alla quinta edizione di 'Italian Nex Top Model'.

Il suo debutto cinematografico avviene nel 2011 nel film di Carlo Vanzina 'Ex - Amici come prima'. Da qui è un susseguirsi di apparizioni: 'Un fantastico via vai' di Pieraccioni, 'Operazione UNCLE' di Guy Ritchie (dove interpreta una receptionist che si fa sedurre da Henry Cavill), 'Come saltano i pesci' di Alessandro Valori,

Marianna non si ferma al cinema ma approda anche in Tv: la troviamo in 'Benvenuti a tavola 2' con Vanessa Incontrada e Fabio Troiano, in 'Rex 5', 'La nuova squadra 3', 'Come un delfino', 'Don Matteo' (una singola puntata dell'edizione del 2020).

Il suo sogno, raccontanto nelle tante interviste rilasciate, è quello di lavorare con Tarantino come regista straniero e con Sorrentino come regista italiano. E chissà che il successo di questa seconda serie di 'Incastrati' non possa essere un ulteriore trampolino di lancio per la sua carriera, che fino a questo momento le ha regalato comunque già delle importanti soddisfazioni.