Diletta Leotta si sposa a Taormina? Si rincorrono le ipotesi sul matrimonio dell'anno

Non è più un segreto ormai Diletta Leotta convolerà presto a nozze con il suo Loris Karius. La giornalista e presentatrice dopo qualche tempo dalla nascita della loro prima figlia Aria ha dato la notizia proprio attraverso i social con tanto di foto che immortala il giorno della proposta e anello in bella vista con scritto: "Vi devo dire una cosa, I said yes! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando".

Ma quando e dove si svolgerà quello che si preannuncia il matrimonio dell'anno? E' ancora tutto top secret ma secondo alcune indiscrezioni, ancora tutte da confermare, ci potrebbe essere Taormina tra le possibili mete scelte dalla coppia. Non sarebbe una scelta casuale per la Leotta vista la vicinanza con la sua Catania e inoltre già nel 2022 la giornalista sportiva era stata nella perla dello Ionio per le nozze del fratello Mirko Manola, noto chirurgo plastico, che si è unito a Irene Simeone.

Si sarà innamorata di Taormina in quell'occasione? Chi può dirlo intanto la stessa Leotta è stata in vacanza a Taormina proprio la scorsa estate pubblicando sui social le foto in bikini a poche settimane dal parto che hanno mandato in tilt il web. Di certo la giornalista non nasconde il suo amore per le mete messinesi che sceglie per le sue fughe d'amore. Diletta Leotta e famiglia infatti lo scorso ottobre sono stati in vacanza alle Isole Eolie. "Nel mio posto del cuore" si leggeva in un post corredato da foto in bikini in barca, da scatti romantici col compagno Loris Karius e con la loro bimba Aria direttamente dal Therasia Resort a Vulcano. In attesa di conferme ufficiale si rincorrono le ipotesi su uno degli eventi più attesi, di cui ancora resta sconosciuta anche la data.