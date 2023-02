Levante ospite di Fiorello a "Viva Rai2"

Il suo "sogno erotico", dal successo Sanremese "Vivo", è tra le hit più ascoltate del momento. Claudia Lagona, in arte Levante, originaria di Palagonia, oggi è stata tra gli ospiti di Viva Rai 2, la trasmissione di successo che, grazie alla simpatia di un altro siculo doc Fiorello, sveglia con il sorriso tantissimi italiani. Levante, nelle prime ore del mattino, si è esibita in una performance, rigorosamente in strada, sulle note di "Vivo" e con la coreografia di Luca Tomassini. Indossando una maxi pelliccia modello "yeti" ha suscitato l'ironia di Fiorello che l'ha paragonata a Leonardo di Caprio nel film Renevant. Tra battute siciliane e proverbi, Levante ha dichiarato di essere contenta del successo che sta riscuotendo il suo brano: "Sto bene, sono gasata quando canto questa canzone perchè è un brano potente, muscolare".