Carnevale di Viareggio, l'acese Matteo Raciti vince il concorso dedicato alle mascherate di gruppo

L'artista acese, Matteo Raciti, si è aggiudicato il primo premio per l'opera “L’umanità ha perso il filo”, in concorso nella categoria maschere di gruppo al Carnevale di Viareggio 2023. Raciti ha battuto le altre 8 opere in gaa: “Finché morte non ci separi” di Giacomo Marsili, “La leggerezza dell’essere” di Giampiero Ghiselli e Maria Chiara Franceschini, “C’era un ragazzo che come me...” di Edoardo Ceragioli, “Chi vuol esser lieto sia” di Silvano Bianchi, “reeflettiamo...” di Roberto De Leo e Vania Fornaciari, “Gli anglicani” di Libero Maggini”, “Vacche magre” di Stefano Di Giusto e “Sciamani” di Michele Canova.

"È il sogno di una vita - ha scritto raggiante sui suoi canali social, Matteo Raciti - Quel Matteo piccolo piccolo farà un carro grande grande al Carnevale di Viareggio 2024. Primo posto. Grazie".