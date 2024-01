Crotone-Catania FC in diretta su Sestarete TV

Il match del girone C di Serie C tra Crotone e Catania Football Club sarà trasmesso in diretta su Sestarete TV, sul canale 81 del digitale terrestre (visibile in tutta la Sicilia).

Un’esclusiva, realizzata in collaborazione con DomusBet.Tv e con la redazione di Catanista, che permetterà ai tifosi rossazzurri e a tutti gli sportivi siciliani di seguire in chiaro e in modo assolutamente gratuito la sfida della ventesima giornata di campionato, in programma domenica 7 gennaio alle 18:30 allo stadio “Ezio Scida” di Crotone.

Un nuovo appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio dell’Isola, grazie all’impegno del Gruppo Rmb, che per la stagione 2023/24 ha acquisito dalla Lega Pro i diritti per la trasmissione di tutte le differite e di quattro partite in diretta, disputate in trasferta dalla formazione etnea.

Si tratta del primo match del girone di ritorno per la squadra allenata da Lucarelli, che attualmente si trova in decima posizione con 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e ben 8 sconfitte.

Il Crotone invece si trova al sesto posto in classifica con 32 punti, frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. La gara di andata disputata lo scorso 1 settembre al Massimino ha visto i calabresi imporsi con il risultato di 1-0.

Gli etnei però hanno già avuto una prima rivincita, eliminando proprio il Crotone dai quarti di finale della Coppa Italia di Serie C (3-3 nei tempi regolamentari, vittoria per 3-2 ai calci di rigore).

Il Catania, come noto, affronterà il Rimini nella semifinale della Coppa Italia di categoria.