'It-Alert' entra ufficialmente in fuzione: quando e dove verrà attivato

Conclusa la fase di test, dal 13 febbraio 2024 è effettivamente operativo It-Alert, il sistema di allarme pubblico della Protezione Civile. A comunicarlo è stata la stessa Protezione Civile tramite il suo sito.

Le aree di rischio sulle quali sarà operativo saranno le seguenti: attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e all’isola di Vulcano, collasso di una grande diga, incidente industriale rilevante e incidente nucleare o emergenza radiologica.

A seconda dell'area che sarà caratterizzata da una delle emergenze sopra elencate, a tutti i cittadini che si trovano in quella zona arriverà un allarme in italiano ed in lingua inglese accompagnato dal suono di una sirena.

Per riceverlo sarà fondamentale non avere lo smartphone in 'modalità aereo'.

I messaggi di It-Alert viaggiano attraverso il sistema di 'cell-broadcast', quindi nessun dato personale di chi riceve il messaggio verrà raccolto, archiviato e successivamente consultato.

Il sistema, ad ogni modo, nei prossimi mesi continuerà ad essere testato per valutarne l'utilizzo anche con riferimento ad altre calamità.

E' possibile quindi che si potrà ancora ricevere un messaggio It-Alert con la parola 'TEST'.