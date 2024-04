Il caffè blocca la crescita di bambini ed adolescenti? Ecco cosa dice la scienza

Da sempre c'è la convinzione che bere caffè prima di una certa età possa bloccare la crescita.

Vediamo quindi al riguardo cosa dice la scienza e se quindi questo falso mito può sfatarsi anche in questa situazione.

In relazione a bambini ed adolescenti il consumo di caffeina è legato alla presenza di questa sostanza non solo nel caffè ma soprattutto in bevande ed alimenti come cioccolato, bevande a base di cola, bevande energetiche.

E' stato dimostrato che la caffeina non influisce nè sullo sviluppo osseo nè sulla altezza ma solo sul sistema nervoso centrale, dove inibisce la produzione di adenosina ed aumenta la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa.

Ed è stato inoltre affermato che i principali rischi legati all'assunzione di caffeina nei bambini e negli adolescenti sono gli stessi che corrono gli adulti: disturbi d'ansia, disturbi del sonno, disturbi cardiaci.

Ma qual è il consumo sicuro di caffeina sia per i bambini/adolescenti che per gli adulti? Secondo l'EFSA parliamo di 3 mg di caffeina per kg di peso corporeo al giorno.

Esempio: un quadratino di cioccolato contiene 10 mg di caffeina, una lattina di Coca-Cola cintiene 40 mg di caffeina, un caffè espresso ne contiene circa 80 mg.