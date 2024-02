Expo della pubblicità a SiciliaFiera

Dal 23 al 25 febbraio dalle ore 10,00 alle ore 19,00, ritorna il tradizionale appuntamento fieristico di Expo della Pubblicità, organizzato da Expo Mediterraneo, presso il centro fieristico di SiciliaFiera a Misterbianco, in provincia di Catania, in via Leopoldo Franchetti.

L’evento espositivo dove si presentano le ultime novità del mondo dei gadgets pubblicitari, stampa digitale, comunicazione visiva, confrontandosi con i leader del mercato di riferimento.

È un evento riservato ai professionisti del settore e rappresenta un appuntamento consolidato per gli operatori della Sicilia, Calabria e Malta. Si avrà la possibilità di conoscere tutte le innovazioni della stampa digitale, insegnistica e cartellonistica, serigrafia e tampografia, promozione tessile e ricamo, incisione, fresatura e laser, digital signage, packaging, fotografia, gadget promozionali, per la premiazione.

Per visitare la Fiera bisogna scaricare il ticket gratuito dal sito: www.expodellapubblicita.it, è necessaria la registrazione. Domenica 25 febbraio sarà possibile recarsi dalle ore 10, alle ore 17.

Questo il commento del presidente di Expo Mediterraneo, Rosario Alfino: “Expo della Pubblicità si rivolge agli operatori del mondo delle tecnologie per la stampa, del gadget pubblicitario e della comunicazione visiva. È una fiera di nicchia, che coinvolge operatori e professionisti della comunicazione e del marketing ad ogni livello, professionisti di un mercato in continua evoluzione che richiede aggiornamenti in linea con le richieste sempre più esigenti del cliente.

L’esigenza di comunicare ormai è imprescindibile dall’attività di ogni imprenditore e farlo nel modo giusto è fondamentale. Per questo ci rivolgiamo al nostro tessuto imprenditoriale offrendo un evento B2B di alta qualità, che vuole aiutare a sviluppare e qualificare il business della propria azienda”.