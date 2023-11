Luce e gas, verso la fine del mercato tutelato: cosa succede e cosa conviene

I consumatori devono purtroppo stare attenti e segnarsi queste due date: 31 dicembre 2023, ossia fine del mercato tutelato per quanto riguarda il gas. E 10 gennaio 2024, fine del mercato tutelato per quanto riguarda la luce.

Da questo momento in poi si dovrà dire addio ai prezzi delle bollette stabiliti da un'autorità (l'Arera).

Ma cosa succederà in concreto a coloro che non sceglieranno di passare al mercato libero?

Il consumatore entrerà automaticamente nel regime 'Servizio a tuele graduali': un servizio che durerà tre anni dove verranno applicate tariffe fissate dall'Arera e legale al prezzo unico dell'energia scambiata sul mercato all'ingrosso.

Il prezzo sarà unico in tutto il paese e saranno applicate condizioni contrattuali stabilite dall'Arera ed inderogabili.

Per stabilire chi sarà il fornitore che subentrerà a chi forniva la tutela saranno fatte aste competitive a dicembre (nelle quali si pensa che le aziende faranno gare al ribasso e quindi il consumatore potrebbe risparmiare rispetto alla tariffa attuale).



Ma come funzioneranno queste gare? Fondamentalmente le aziende che hanno una grande fetta del mercato tutelato avranno meno clientela che gli verrà assegnata nel nuovo 'Servizio a tutele graduali'.

Per quanto riguarda il mercato del gas la situazione sarà simile. Se non si sceglierà un contratto sul mercato libero si entrerà in un regime chiamato 'Placet Del.100' con condizioni di mercato libere ma vigilate dall'Arera e sostanzialmente allineate all'attuale tutela, senza cambiare fornitore.

Ci sarà quindi un prezzo fisso stabilito dal fornitore, una componente che dipenderà dai consumi domestici ed altre componenti di prezzo (spesa per trasporto gas, gestione contatore, oneri di sistema) definiti dall'Arera. Dopo un anno si passerà in un regime meno favorevole ed in qualunque momento sarà possibile passare al mercato libero.

Per poter scegliere il contratto migliore rispetto alle proprie esigenze sul sito dell'Arera è possibile confrontare tutte le offerte di luce e gas in modo semplice e veloce.