Tre gelatieri siciliani qualificati per la semifinale del Gelato Festival World Masters

Catania è tornata per un giorno capitale del gelato con una nuova tappa italiana di Gelato Festival World Masters.

Si è svolto il 12 aprile, nella sede di Camuti – concessionario Carpigiani – il ‘Carpigiani Challenge’, l’ultima delle quattro tappe dedicate alla Sicilia che questa settimana hanno arricchito il calendario di competizioni 2022-2025 per il percorso di Gelato Festival World Masters, il campionato mondiale organizzato con partner strategici Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group.

La gara ha coinvolto 11 gelatieri provenienti dalla provincia di Catania. La giuria ha decretato una classifica di 3 selezionati che parteciperanno alla seconda semifinale italiana in programma nel 2025 per proseguire il percorso di selezione dei migliori gelatieri italiani in vista della Finale Mondiale nei prossimi anni.

Gusto, struttura, creatività e presentazione estetica e verbale sono i quattro parametri con i quali sono stati valutati i gelati artigianali promuovendo la scelta degli ingredienti, la maestria degli artigiani nell’elaborare la ricetta, la capacità di comunicare e il risultato complessivo valutato attraverso la vista, il gusto e l’olfatto (vedi elenco di tutti i partecipanti nell’ultima pagina).

Ecco la classifica

Primo classificato - Simone Leonardi del Blue Bar d'Aci ad Acireale (CT) con il gusto “Principe”. Descrizione: sorbetto al cioccolato con massa di cacao 100% Sautomè Principe, zeste di mandarino e crumble di farina di riso e mais.

Secondo classificato - Giacomo Barone della gelateria Tutto Gelato a Caltagirone (CT) con il gusto “Vento del Sud”. Descrizione: gelato all’olio d’oliva nocellara dell’Etna monocultivar, arricchito con croccante di pane di timilia profumato al basilico e cioccolato bianco al basilico.

Terzo classificato - Saverio Arena del Caffè Napoleon a Catania con il gusto “Pera e Zenzero”. Descrizione: gelato aromatizzato al rum con purea di pera, estratto di zenzero, variegato di crumble al burro e cioccolato fondente grattugiato.

La giuria era composta da: Rosario D’Angelo, imprenditore e gelatiere; Stefano Baglieri, imprenditore e gelatiere; Roberta Capizzi, imprenditrice e titolare di “Me Cumpari Turiddu”; Chiara Russo, sommelier e autrice per riviste del settore Food; Alessandro Ingiulla, chef e titolare del ristorante Sapio.

Con l’edizione 2022-25 Gelato Festival World Masters arriva al tredicesimo anno di attività, avendo debuttato a Firenze nel 2010 ispirandosi all’ideazione della prima ricetta di gelato per mano del poliedrico architetto Bernardo Buontalenti nel 1559. Da allora la manifestazione ha allargato i propri confini espandendosi prima nel resto d’Italia, poi in Europa e – dal 2017 – anche negli Stati Uniti, prima di abbracciare tutto il pianeta con il campionato mondiale dei Gelato Festival World Masters che con l’edizione 2018-2021 ha coinvolto oltre 3.500 gelatieri.

Gli altri partecipanti alla tappa

Francesco Cantarella del Caffè Scandura a Biancavilla (CT) con il gusto “Golden Milk”;

Charly Di Vita del bar New Caffè Argentina a Giarre (CT) con il gusto “Sapori di Sicilia”;

Salvatore Gamiddo della Gelateria Tony’s a Paternò (CT) con il gusto “Mandorlato Artigianale”;

Nunzio Napoli della gelateria Très Noir ad Acireale (CT) con il gusto “Sole di Sicilia”;

Vincenzo Orefice di ODE Orefice Dolciaria Etnea a Maletto (CT) con il gusto “Cassata: Innovazione nella Tradizione”;

Federica Barchitta del Chiosco Il Fragolino a Scordia (CT) con il gusto “Pistacchioso”;

Salvatore Di Paola del bar Al San Domenico ad Acireale (CT) con il gusto “L’Ultimo Bacio”;

Angelo Pavone della Pasticceria Quaranta a Catania con il gusto “Caramello Salato”