Guardian - Safely Around: l'app per la sicurezza personale creata da studenti dell'Università di Catania

Guardian - Safely Around è una soluzione pensata per risolvere il crescente problema della sicurezza personale nelle città.

Nello specifico Guardian è un software che permette all’utente, tramite la fruizione di un’applicazione mobile, di segnalare eventuali situazioni di pericolo reali e/o presunte. Il sistema Guardiano combina: Machine Learning, AI, Gait Analysis and Recognition, Sensori di Movimento, Geofencing, Geolocation e Sensori di salute, tecnologie già ampiamente sperimentate e fortemente consolidate in grado di registrare l’aumento di pericolo percepito e di intervenire tempestivamente, grazie al servizio di chiamata rapida, nel caso in cui questo si manifesti.

Guardian-Safely Around è l’applicazione mobile per la sicurezza urbana, lanciata dalla startup innovativa LETSS. Fondata da tre studenti e un dottorando in sociologia urbana dell'Università degli Studi di Catania, nel marzo 2022, l'app è stata progettata per migliorare la sicurezza nelle aree urbane fornendo ai cittadini uno strumento affidabile per la protezione personale e la segnalazione di emergenze.

Con l'aumento delle sfide legate alla sicurezza nelle città, Guardian-Safely Around mira a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini promuovendo la collaborazione e l'Interazione all'interno della comunità. Utilizzando tecnologie all'avanguardia come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, l'app crea un ecosistema in cui i cittadini possono condividere informazioni, ottenere assistenza immediata e partecipare attivamente alla costruzione di una città più sicura.

Le caratteristiche principali di Guardian-Safely Around includono:

Percorso più sicuro consigliato - L'app suggerisce il percorso più sicuro per raggiungere una destinazione specifica, calcolato attraverso un sistema di apprendimento automatico che tiene conto anche dei feedback e delle segnalazioni della comunità di Guardian.

Guardiani - Gli utenti possono stabilire relazioni con amici o familiari e aggiungerli come Guardiani. Quando l'utente avvia o termina un percorso o segnala un'emergenza, i guardiani ricevono notifiche. Possono anche visualizzare la posizione in tempo reale durante un percorso, comunicare tramite chat e inviare o ricevere segnali di trillo per richiamare l'attenzione.

Segnalazione di emergenze - Gli utenti possono segnalare incidenti, crimini o situazioni pericolose in tempo reale nella loro zona, consentendo ai guardiani o alle autorità di intervenire prontamente. Possono anche fornire feedback rapidi sul loro stato d'animo o sulla zona in cui si trovano, contribuendo così al sistema di apprendimento automatico dell'app.

Alert automatici - L'app sfrutta le capacità tecniche del dispositivo su cui è installata per rilevare situazioni pericolose, nel caso in cui l'utente sia impossibilitato a segnalarle. Trasforma quindi il cellulare in uno strumento di salvataggio e avvisa i guardiani dell'emergenza.

LETSS, giovane Startup catanese, fondata, nel 2022, da: Salvatore Crocellà, Antonino Leonardi, Federico Jelo di Lentini ed Enrico Lomabrdo, si impegna a perseguire la sua mission: “Creare soluzioni tecnologiche innovative ad alto valore sociale”, Guardian – Safely Around ha l’obiettivo, concreto, di creare una società più attenta alle esigenze del cittadino restituendo alle persone la libertà di vivere la propria quotidianità serenamente.

LETSS, inoltre, si impegna a garantire la privacy e la sicurezza dei dati degli utenti. Tutte le informazioni personali vengono crittografate e trattate con massima riservatezza, nel rispetto delle normative sulla protezione dei dati in vigore. L'app è scaricabile gratuitamente dall'App Store o da Google Play Store.