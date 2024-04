It Wallet Italia, approvato il primo portafoglio digitale: come funzionerà

Lo scorso 26 febbraio 2023 è stato approvato un decreto relativo all'IT Wallet, ossia il primo portafoglio digitale in Italia che avrà valore di legge sia nel nostro paese che all'interno dell'Unione Europea.

IT Wallet si appoggerà all'app IO, grazie alla quale si potranno caricare patente di guida, tessera sanitaria, carta di identità ed anche la carta europea della disabilità.

In un secondo momento potranno arrivare ulteriori documenti come per esempio attestati e titoli di studio.

All'IT Wallet si potrà accedere tramite SPID o CIE, ma alcuni servizi specifici saranno disponibili solamente con la carta di identità elettronica.

I tempi di utilizzo restano però ancora un po' lunghi: dovranno infatti attendersi i decreti attuativi che definiranno caratteristiche tecniche, tipologie di servizi disponibili e modalità di accredito.

Si ritiene che per operazioni più complesse online dovrà attendersi la fine del 2024 o l'inizio del 2025.