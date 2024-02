Just Eat Awards 2023: 'Plante Lab' di Catania miglior ristorante ecosostenibile

Con l'esplosione della scena gastronomica nell’ambito del food delivery, l’ampia varietà di opzioni disponibili offre ai consumatori italiani la possibilità di gustare piatti e cucine sempre diverse.

In questo contesto, i ristoranti si evolvono e lavorano per garantire eccellenza e conquistare i propri clienti ed è per questo che Just Eat, parte di Just Eat Takeaway.com, uno dei leader mondiali nel mercato del digital food delivery, con i Just Eat Awards svela i migliori ristoranti d'Italia, che si sono ritagliati un posto di spicco nel cuore degli italiani.

Giunti alla quarta edizione, i Just Eat Awards 2023 sono composti da ventidue categorie a cui i ristoranti presenti su Just Eat hanno potuto candidarsi.

L’elenco dei candidati è stato selezionato da una giuria indipendente, i cui criteri di selezione includono il livello di soddisfazione dei clienti e alcuni indicatori commerciali del ristorante partner, ma anche la motivazione espressa dai ristoranti stessi.

Una volta selezionati, i clienti di Just Eat hanno potuto votare online il proprio ristorante preferito e quello che, in ogni categoria, ha ottenuto il maggior numero di voti dai clienti, è stato proclamato vincitore di quella categoria.

Ad aggiudicarsi il premio come “Miglior ristorante ecosostenibile” è Plante Lab di Catania, un laboratorio di cucina vegetale fondata sulla sostenibilità e sulla ricercatezza delle materie prime. Plante Lab crede fermamente che ogni piccolo gesto possa fare la differenza e lo dimostra con scelte attente all’impatto ambientale come l’utilizzo di un packaging al 100% compostabile.

Inoltre, le loro materie prime vengono fornite da piccole e medie imprese che lavorano in modo biologico e sostenibile, creando una rete locale con i produttori che condividano gli stessi valori. Plante Lab dimostra che quando si tratta di sostenibilità, ogni boccone conta.

Questi gli altri ristoranti premiati.

Cucineria di Bologna (Miglior ristorante del Nord Italia - Grandi città)

Kung Fu Pizza - da Zazzà di Novara (Miglior ristorante del Nord Italia – Piccole città)

Yami Sushi di Pescara (Miglior ristorante del Centro Italia – Grandi città)

Pizzeria Napoletana Mi Dica di Ciampino (Miglior ristorante del Centro Italia - Piccole città)

Gyrosteria Yannis di Bari (Miglior ristorante del Sud Italia & Isole – Grandi città)

Oven di Cagliari (Miglior ristorante del Sud Italia & Isole – Piccole città)

Pizzeria da Totò (Miglior ristorante di Milano)

Saloon del Panino (Miglior ristorante di Roma)

McDonald’s (Brand internazionale più amato)

Old Wild West (Brand nazionale più amato)

Jiaozi Ravioleria Cinese di Bologna (Miglior ristorante di cucina orientale)

Cucchi Burgers - San Giovanni di Roma (Miglior hamburgeria)

Gelateria Blue Ice di Roma (Miglior gelateria)

Panzerotto Mio Baggio di Milano (Miglior ristorante di cucina italiana)

Pizzeria Salvo – Riviera di Chiaia di Napoli (Miglior pizzeria)

Green M’ama di Napoli (Brand di cucina vegetariana-vegana più amato)