Deichmann crea nuovi posti di lavoro in Sicilia: nuovo punto vendita a Catania dal 14 marzo

DEICHMANN, il più grande rivenditore di scarpe in Europa, annuncia l’apertura di tre nuovi negozi in Sicilia nelle città di Palermo, Catania e Bagheria. Nel mese di marzo sarà inaugurata giovedì 7 la nuova filiale di Palermo (Via Ugo La Malfa 168/170), a cui seguiranno giovedì 14 l’opening di Catania (Via Giacomo Leopardi 70) e giovedì 21 l’inaugurazione di Bagheria (Via Dante Alighieri 28).

I tre nuovi negozi consolidano la presenza del brand in Sicilia, aggiungendosi ai 14 punti vendita già aperti nella regione e creando 25 posti di lavoro.

DEICHMANN conferma quindi l’interesse a proseguire la propria espansione sul territorio, grazie agli ottimi risultati conseguiti da una già consolidata rete vendita. Nei negozi i clienti trovano una gamma completa di modelli di scarpe in un ambiente luminoso, accogliente e dal design contemporaneo, per una shopping experience semplice e adatta a tutte le esigenze.

Presente in Italia dal 2008, DEICHMANN conta attualmente un online shop pluripremiato e 117 store monomarca, dove è possibile acquistare una vasta collezione di scarpe di qualità a prezzi convenienti per tutta la famiglia.

Ampia è inoltre la selezione di accessori, come borse, sciarpe, cappelli, t-shirt e felpe, così come l’assortimento di prodotti per la cura delle scarpe e il sollievo del piede.

Nei propri negozi e online, DEICHMANN segue sempre i trend stagionali più attuali.

Oltre ai marchi proprietari, la collezione di scarpe presenta infatti una grande varietà di sneaker vendute su licenze di marchi top brand, tra cui adidas, Nike, Puma, FILA, Reebok, Asics e Skechers.

I nuovi store sono aperti tutti i giorni da lunedì a domenica.