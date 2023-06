Oltre duecento partecipanti alla presentazione del romanzo di Marina Di Guardo

"È stata una bellissima emozione poter incontrare oltre duecento lettori. È la dimostrazione che Catania ha voglia di leggere e assistere agli incontri". Con queste parole Marina Di Guardo, autrice di thriller adrenalinici, ha commentato la presentazione di Dress Code Rosso Sangue che si è svolta domenica 18 giugno negli spazi del Chiostro di Santa Maria di Gesù a Catania. L'appuntamento è stato organizzato e promosso dall’associazione Opera con la cultura, guidata da Giuseppe Messina, grazie alla collaborazione con fra' Massimo Corallo e i frati minori di Santa Maria di Gesù. A rendere possibile l'iniziativa anche il direttore artistico della Camerata Polifonica Siciliana, il compositore Giovanni Ferrauto. Nel corso dell’appuntamento a dialogare con l’autrice di origini catanesi è stata la psicologa e psicoterapeuta, Giusy Latino. L'evento è stato caratterizzato dalle performance live degli attori Laura Migliara e Gabriele Giannone dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico, sezione Ferdinando Balestra (Fondazione Inda) di Siracusa, accompagnati dal Coro Gospel Vibes diretto dalla cantante Andreazzurra Gullotta. La regia è stata di Messina e le musiche originali di Andrea Passanisi. Il firmacopie è stato organizzato in collaborazione con la libreria Vicolo Stretto.

"Speravamo in una partecipazione ampia del pubblico, ma non ci aspettavamo un tale entusiasmo – ha raccontato il presidente dell’associazione, Messina –. È sempre un grande onore poter ospitare ai nostri appuntamenti la scrittrice Di Guardo e non vediamo l'ora di poter progettare gli incontri con il pubblico che si terranno tra qualche mese. In occasione del prossimo romanzo in uscita immaginiamo un tour della Sicilia orientale. Chissà, forse il nostro progetto potrebbe diventare concreto".