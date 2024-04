Quanta pizza mangiare in una settimana? La risposta degli esperti

La pizza è da sempre uno degli alimenti più consumati in assoluto sia in Italia che all'estero. Ed è soprattutto un piatto a cui in pochi sanno dire di no.

Ma quante volte la si può mangiare in una settimana senza appensatire troppo il nostro organismo? Vediamo cosa dicono gli esperti.

Piatto unico - La pizza è un pasto molto sostanzioso che ha tutte le caratteristiche di un piatto unico, ragione per la quale quando la mangiamo dobbiamo escludere o ridurre al minimo le altre portate

Consumo a pranzo - Sarebbe sempre preferibile consumare la pizza a pranzo piuttosto che a cena per dare più tempo all'organismo di smaltire i nutrienti assimilati e per svolgere attività fisica per bruciare le calorie assunte

Varianti - Ovviamente se la mangiamo più spesso dobbiamo sempre preferire le versioni meno caloriche, ossia la classica marinata o margherita o scegliere pizze con pochi ingredienti o impasti speciali (integrali o a base di legumi)

Tutti questi consigli di cui sopra, sempre secondo gli esperti, portano comunque a considerare preferibile consumare la pizza non più di una volta a settimana.

Eventuali modifiche o accorgimenti, in ogni caso, è sempre bene individuarli affidandosi ad uno specialista della nutrizione che sarà in grado di creare un regime alimentare adatto alle necessità di ogni singolo organismo.