Canone RAI: quanto costa dal 2024 e chi può non pagarlo

La Legge di Bilancio del 2024 ha deciso di ridurre da € 90,00 ad € 70,00 il costo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

Per coloro che si vedono addebitati il canone sulla bolletta dell'energia elettrica o per i pensionati che hanno scelto la trattenuta di pagamento direttamente sulla pensione non ci sarà da svolgere alcuna attività perchè saranno direttamente le imprese elettriche e gli enti previdenziali ad addebitare i nuovi importi ridotti.

Coloro che invece non hanno visto inserirsi il canone tv all'interno della loro bolletta dell'energia elettrica devono effettuare il pagamento tramite modello F24 entro il 31 gennaio 2024. Il pagamento deve essere effettuato anche da coloro che non hanno nessun componente della famiglia che è titolare di contratto di fornitura di energia elettrica.

Canone RAI - I soggetti esentati

- Coloro che dichiarano di avere una utenza elettrica ma di non avere alcun televisore in casa

- Gli 'over 75' con un reddito annuo proprio o del coniuge inferiore ad € 8.000,00

- Gli agenti diplomatici, i funzionari o gli impiegati consolari

- I funzionari di organizzazioni internazionali

- I militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenente alle forze NATO di stanza in Italia

- Chi vive in affitto in un appartamento la cui utenza elettrica è intestata al proprietario