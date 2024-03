Calcio ed introspezione: il filo conduttore di 'Una stagione indimenticabile' di Renato Maisani

È uscito da pochi giorni "Una stagione indimenticabile", terzo libro del giornalista catanese Renato Maisani, direttore editoriale delle edizioni Goal.com e di Calciomercato.com.

Il 39enne catanese, che in passato aveva già pubblicato la raccolta di storie dal titolo "Il valore speciale di un goal" nel 2015 e l'instant book dedicato allo storico trionfo del Leicester in Premier League del 2016 dal titolo "Leicester, un sogno diventato realtà", nel 2020 aveva anche contribuito con un racconto alla raccolta "Catanesi per sempre".

"Una stagione indimenticabile" è un romanzo che racconta la storia di un giovane calciatore dilettante che, un po' per caso si ritrova a vivere la sua prima stagione da professionista in Serie C. La stagione di Valerio sarà un autentico viaggio che gli permetterà di conoscere meglio sé stesso, i suoi limiti e le sue priorità. Sulla sua strada incontrerà tante persone e, così come sempre accede, alcune lo spalleggerranno mentre altre proveranno a rendergli le cose più difficili.

Lo spogliatoio di una squadra di calcio, però, è un microcosmo nel quale pregi e difetti di ognuno vengono amplificati e dove tendenzialmente si rema tutti dalla stessa parte, ma non sempre ci si riesce. Valerio, accompagnato giorno dopo giorno dalla sua migliore amica di sempre, Giulia, affronta la sua prima vera stagione da calciatore con coraggio e umiltà, mentre giorno dopo giorno scopre sempre qualcosa di nuovo sui compagni di squadra. Sono uomini, prima ancora di essere calciatori: uomini con i loro problemi e le loro paure, con i loro sogni e le loro ambizioni. È così ad ogni livello, ad ogni categoria.

La stagione della Hewson Porto è così un ottovolante che fluttua tra vittorie e delusioni, tra successi e figuracce. Col passare dei mesi, Valerio avrà modo di conoscere la storia di tutti i suoi compagni che, come tutti, hanno bisogno di tempo per rivelare la loro vera essenza. Nei nove mesi vissuti da Valerio succede un po’ di tutto: litigi, problemi, amori, lacrime e risate contraddistinguono le giornate dei ragazzi della Hewson, con l’amicizia e il calcio come costanti filo conduttore.

Il libro è disponibile su AMAZON: https://urly.it/3-mwq.