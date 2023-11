Sanremo Giovani 2023: in finale anche la catanese Nausica

C'è grande attesa per la finale di Sanremo Giovani, che andrà in onda in prima serata su Rai1 e RaiPlay il prossimo 19 dicembre. Sono in tutti 12 i finalisti che prenderanno parte alla gara. Solo uno riuscirà ad entrare come concorrente (tra i big) al prossimo Festival di Sanremo (previsto il 6-10 febbraio 2024).

Gli ultimi 4 sono stati selezionati attraverso il concorso "Area Sanremo". Tra questi quattro c'è da segnalare anche la presenza della catanese d'adozione Giordana Petralia, in arte "Nausica" (gli altri tre sono Fellow, Dipinto e Omini), che "scenderà in campo'' con il brano dal titolo "Favole".

Nata a Catania nel 2003, Giordana sin da piccola ha manifestato una grande passione per la musica. E dopo aver studiato canto per qualche anno si è iscritta all'Istituto musicale Turrisi Colonna. Qui inizia a suonare diversi strumenti: arpa, chitarra, pianoforte e basso.

Nausica non è nuova ai palcoscenici. Ha già partecipato all'edizione 2019 di X Factor (all'epoca aveva 16 anni), superando le audizioni e riuscendo ad arrivare fino agli 'Home Visit', dove purtroppo non ha superato le selezioni.

Questa la griglia completa dei finalisti di Sanremo Giovani 2023: Clara, bnkr44, Jacopo Sol, Grenbaud, Santi Francesi, Lor3n, Vale LP, Tancredi, Dipinto, Fellow, Nausica, Omini.