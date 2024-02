Interoperabilità tra Whatsapp e le altre app di messaggistica: cosa significa e quando accadrà

Un regolamento dell'Unione Europea potrebbe sconvolgere il mondo delle app di messaggistica a partire dal prossimo 7 marzo 2024 (gli esperti ritengono comunque che saranno necessari ancora molti mesi per capire bene il funzionamento di questo nuovo protocollo di 'inframessaggistica').

Meta, proprietaria di Whatsapp, Facebook ed Instagram, è stata designata sei mesi fa da parte dell'Unione Europea (insieme a Microsoft, Amazon,Google e Bytedance (TikTok), come una delle aziende influenti che dovrà 'aprire' la propria piattaforma (per aderire al DMA, ossia Digital Marketing Act imposto dall'Unione Europea alle aziende che nei settori dell'hi-tech hanno praticamente sviluppato una sorta di monopolio) e poter inviare e ricevere messaggi anche da altre app simili come Signal, iMessage, Messenger e tanti altri.

Per inviare un messaggio da una app all'altra non sarà necessario averle scaricate entrambe sul proprio telefono cellulare. Il tutto ovviamente dovrà avvenire senza compromettere la privacy e la sicurezza grazie alla oramai consolidata crittografia end-to-end.

Il direttore tecnico di Whatsapp Dick Brouwer è però ancora dubbioso della possibilità costante di poter assicurare privacy e sicurezza consentendo al tempo stesso questa 'interoperabilità'.

L'idea alla base di questa possibile novità è che gli utenti non devono aver bisogno di sapere quale sia l'applicazione utilizzata da parenti, amici o familiari per potersi mettere in contatto tra di loro.

La cosa positiva per gli utenti è che comunque avranno la possibilità di scegliere se aderire o meno a questo sistema aperto. In ogni caso i messaggi delle altre app verranno visualizzati in una sezione separate nella parte superiore dei messaggi in arrivo.

Non è invece prevista la possibilità di ricevere SMS, ma anch'essi eventualmente finirebbero in una cartella 'terza'.