L'impegno con i giovani della Catania Pesistica Olimpica

Una realtà sportiva che sta facendo parlare bene di sè nel Catanese e non solo è la Catania Pesistica Olimpica, con sede a Gravina di Catania, che vanta nel proprio organico la presenza di atleti di talento e con notevoli prospettive, partendo dal giovane Samuel Cocuzza - classe 2009 - già campione italiano a Pordenone nel 2022 e che appartiene alla categoria 49kg Maschile Under 15. Il ragazzo ha conseguito l'Oro Nazionale allo Slancio, a Cosenza, nel 2023 e fa parte della Nazionale giovanile, avvalendosi del progetto ministeriale "Studente Atleta".

Insieme a Samuel Cocuzza ci sono altri elementi emergenti come Lorena Zammataro, Desirè Mertoli, Giuseppe Fagone, Michelle Cammaroto, Julia Cocuzza e Cristian Di Bella. Grandi soddisfazioni per la presidente Beatrice Arena Beatrice e per il direttore tecnico, Alessandro Cocuzza che guardano al futuro con fiducia e ottimismo, consapevoli dell'importanza del lavoro svolto in questi anni con atleti giovani che stanno mettendo il massimo impegno al fine di raggiungere importanti traguardi sportivi.

L'idea di fondo di questo sodalizio è quella di far emergere tanti campioni appartenenti alla città e all'hinterland provando a far ritornare prepotentemente Catania nel settore della Pesistica Olimpica come qualche tempo fa, quando era ai vertici delle competizioni nazionali e internazionali.

Il direttore tecnico Alessandro Cocuzza è un ex atleta pluricampione italiano e nel circuito della Nazionale. "Metto a disposizione - ha detto il dt - la mia passione e la mia esperienza per questi giovani campioni affinché possano realizzare tutti i loro sogni e progetti sportivi, da noi oltre che atleti formiamo uomini e donne con dei valori".