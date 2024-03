Ju Jitsu: dominio catanese a Maribor dell'Asd il Dojo (4 ori)

Prosegue il momento magico dell’Asd il Dojo Catania del maestro Cosimo Costa. Il tutto nel segno dell’internazionalità e dei successi conquistati, che ripetono all’Open Internazionale di ju jitsu svoltosi a Maribor quelli dell’anno scorso. Sette coppie nel Duo sono salite sul podio, ben quattro gli ori in altrettante categorie presenti. "Va sottolineato che eccezione fatta per il Duo U21 Misto, gli U21 maschi ed U21 femmine hanno accettato di partecipare nelle classi d'età superiori (Sen/Adulti) vincendole, peraltro, entrambe. Stesso discorso per il Duo Sen/ Misto vinto contro i colleghi magiari (HUN)", ha spiegato il maestro Cosimo Costa.

La comitiva Fijlkam della squadra catanese è stata guidata dal maestro Cosimo Costa che si è avvalso anche del sostegno di due Arbitri del DUO Alfio Petralia e Massimo Amore, designati dal Responsabile Internazionale per il Duo l'Austriaco Robert Horak, ospite lo scorso Dicembre a Catania per il Budo Sans Frontieres International Winter Camp Ju-Jitsu CSAIN 2024.



I numeri fanno capire la forza dell’evento. Presenti per il Duo 74 coppie (116 atleti) da Austria, Italia, Slovenia ed Ungheria. Ben 400 Atleti nelle 3 Specialità: Duo (System), Ne Waza e Fighting System hanno dato vita ad un Trofeo fra i più ambiziosi del Ju-Jitsu internazionale, giunto alla sua 19^ edizione.

Nella prima giornata sui 4 tatami si sono scontrati per 8 ore atleti provenienti da: Austria, Bosnia E., Bulgaria, Croazia, Dalmazia, Germania, Italia, Macedonia, Montenegro, Slovenia, Svizzera ed Ungheria. L'Italia è stata rappresenta da ben 12 ASD Fijlkam provenienti da Liguria, Piemonte Emilia Romagna, Marche, Umbria e Sicilia con una cinquantina di atleti che si sono scontrati sui 4 tatami nelle 3 Specialità previste. Il calendario prevede una pausa ad aprile sul piano internazionale. Il 5 maggio, a Vienna, si terrà l’Open, che preparerà i ragazzi al campionato italiano di Ostia e al regionale di Catania (il 15 giugno)



Le classifiche



DUO U21 MIX

1i. La Rosa A. & Ensabella S. IL DOJO ITA

2i Kotar N. & Divjak J. SIBOR SLO

3i Costa G. & Amore S. IL DOJO ITA

4i Amore M. & Adornetto S. IL DOJO ITA



DUO SEN MAN

1i Amore S. & Adornetto S. IL DOJO ITA

2i Divjak J. & Podiogar N. SIBOR SLO

3i Molino S. & Ensabella S. IL DOJO ITA



DUO SEN WOM

1e Costa G. & La Rosa A. IL DOJO ITA

2e Merlin E. & Perelli E. KAIZEN ITA



DUO SEN MIX

1i Bruno C. & Molino S DOJO ITA

2i Csaszar G. & Hoszu F. VSZSE HUN