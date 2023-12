Una competizione sportiva per ricordare l'avvocato Fabio Florio

Un torneo per ricordare la figura umana e professionale dell’avvocato Fabio Florio. Una manifestazione sportiva non agonistica. Il gioco dovrà essere sia ispirato ai valori dell’amicizia e della sana competizione oltre al principio del “Fair play”. L’auspicio è che questa sfida dilettantistica possa essere occasione di incontro per tutti coloro che hanno conosciuto o vogliano conoscere attraverso il ricordo Fabio Florio. Un messaggio semplice e sano di festa, unione ed aggregazione tramite lo sport.

Il torneo si svolgerà con la formula del quadrangolare: due semifinali decise da sorteggio predisposto dall’organizzazione. Le due vincenti parteciperanno alla finale 1º-2º posto, le perdenti alla finale 3º-4º posto.

Le gare si svolgeranno in un solo tempo della durata di 30 minuti. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione di 5 tiri di rigore per ogni squadra, in caso di ulteriore parità i tiri procederanno ad oltranza.

Al Memorial prenderanno parte le seguenti squadre:

A.s.d Club Forense Catania

Associazione Sportiva Forense

Associazione Catania Rossazzurra

A.s.d. Sigillum Notai Calcio Catania

Sono previste premiazioni per il 1°,2°, 3°e 4° Classificato, con coppe e medaglie. Inoltre, durante il torneo verrà premiata un’ulteriore squadra con l’assegnazione della targa “Fair Play”, in ricordo dell’avvocato Rosario Magnano di San Lio e verrà premiato un partecipante con l’assegnazione della targa “Miglior giocatore del torneo” in ricordo dell’avvocato Nando Sambataro.