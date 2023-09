Tra sogni e record, Franco Italiano volerà sopra l'Etna

Sarà un primo step per avvicinare il sogno di volare a 10mila metri sopra il Vulcano. Franco Italiano, 66 anni di Santa Venerina, comune in provincia di Catania, tenterà di battere domani mattina al Aviosuperficie “Angelo d’Arrigo” di Calatabiano-Fiumefreddo (lo start alle 9, ritorno previsto ore 10.30) il record del mondo di quota in autogiro. Obiettivo intanto superare gli 8400 metri di Donatella Ricci per puntare in un secondo momento tra qualche mese i 10mila metri.

“Finalmente ci siamo – confessa – perché in quasi due anni non è stato facile poter gestire la situazione. Ho scelto di provare a superare di qualche centinaio metri il primato attuale per programmare l’assalto allo storico tetto dei 10mila”. Franco Italiano si divide tra la sua impresa di carpenteria metallica, specializzata nel settore del ferro e dell’acciaio, e il volo, passione che coltiva dal 1986. Appassionato di fumetti da piccolo (“si sentiva un misto tra Nembo Kid e Superman), ispirato dall’aviatore naturalista Angelo D’Arrigo, scomparso prematuramente 17 anni fa, Italiano ha un rapporto poetico con la natura. “L’Etna ormai rappresenta un brand per valorizzare la nostra Sicilia. Un luogo magico tutto da scoprire. Vorrei dedicare la riuscita del record ai miei concittadini siciliani. E, soprattutto, ad Angelo D’Arrigo. Non so se basterà tutta la mia vita per poterti ringraziare di avermi insegnato a volare”.

Il fisico a certe temperature sarà messo a dura prova: le temperature oscilleranno tra i meno 45 e i 50, i venti soffieranno tra i 70 e i 100 chilometri orari con punte nelle raffiche anche ai 140. “L’autogiro andrà a letteralmente scontrarsi con il vento contrario ai 7mila metri per creare una corrente ascensionale necessaria a salire ancora di quota e riuscire a realizzare il record”.